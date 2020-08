Congregazione Cause dei Santi: il Papa nomina Simona Negruzzo, docente Unibo

Simona Negruzzo, docente di storia moderna all'Università di Bologna è stata nominata da Papa Francesco tra i consultori della Congregazione delle Cause dei Santi. Lo riferisce AdnKronos.

Bergoglio ha scelto anche suor Nicoletta Vittoria Spezzati, già sotto segretario nella Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Bernard Dompnier, Membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Pierantonio Piatti, Officiale dello stesso Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Matteo Nacci, Docente di storia del diritto presso la Pontificia Università Lateranense a Rom e Giselda Adornato, collaboratrice dell'Archivio Storico Diocesano di Milano e dell'Istituto Internazionale Paolo VI.

Si tratta di esperti, storici e teologi, che danno il proprio parere, sulle cause loro sottoposte.

Simona Negruzzo, dopo la laurea in Lettere presso l'Università di Pavia, nel 1992 ha conseguito il Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) in Histoire et civilisation de l’Europe a Strasburgo, e nel 1996 il dottorato di ricerca in Storia della società europea a Milano (VII ciclo). Già borsista e assegnista presso le università di Pavia e di Strasburgo, dal 2004 al 2015 è stata ricercatrice di Storia moderna (M-STO/02) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sede di Brescia.

Professeur invité presso le università di Paris Est-Créteil, Paris Panthéon-Sorbonne e Clermont Auvergne, ha insegnato presso la PUG di Roma, ed è visiting professor alla Facoltà di Teologia di Lugano-CH.

Membro dell'Accademica Ambrosiana di Milano, Classe di Studi Borromaici, rappresenta l’Unibo presso il CISUI.

È responsabile dei tirocini per la LM di SSO, e degli scambi Erasmus con l'Université Grenoble Alpes e l'Université Paris-Est Créteil. (fonte: Unibo)