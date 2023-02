Congresso Pd, Lepore: "Non c'è un favorito, congresso vero" | VIDEO

Il voto in corso nei circoli vede Stefano Bonaccini in vantaggio su Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Ma quello che sta portando avanti il Pd per la segreteria è un "congresso vero", nel quale "non c'è già un vincitore". Lo afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, oggi a margine del convegno "Un nuovo modello: creare lavoro per il terzo settore", promosso dalla Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro-Istituto Veritatis Splendor.

"Credo sia un congresso vero, nel quale gli iscritti si stanno confrontando. Io ho partecipato al congresso del mio circolo, il Mazzini, ho visto anche altri incontri- dichiara Lepore- e, da quanto ho potuto cogliere, ci sono un confronto vero e una discussione vera. Quindi, a differenza di altri congressi, non c'è già un vincitore ma anzi c'è la voglia di discutere la linea politica del nostro partito e questo credo sia un bene al di là di chi poi vincerà alla fine. Questo ci darà a tutti più forza".

Sulle chance di Schlein, la candidata che ha scelto di sostenere, Lepore non si sbilancia: "Ci sono ancora tanti circoli che devono votare, quindi sarei prudente prima di fare pronostici. Per adesso dobbiamo essere contenti del fatto che almeno nel nostro territorio, in Emilia-Romagna, stanno partecipando in tante e in tanti. Questo è un grande risultato". (Dire)