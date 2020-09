Cercasi infermieri in Ausl Bologna, mega-concorso da 11mila candidati

Sono 11.104 e arrivano da tutta Italia i candidati ammessi al concorso pubblico da infermiere indetto dalle Aziende Usl di Bologna e Imola, dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli.

in calendario tra il 21 e il 25 settembre, presso l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno. Un centinaio, invece, gli operatori delle Aziende che sovraintenderanno all’accesso e allo svolgimento delle prove, per ogni singola giornata.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti internet delle Aziende interessate: www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it.



I candidati, suddivisi nelle diverse giornate secondo l’ordine alfabetico, sosterranno nella stessa giornata le due prove previste dal bando, scritta e pratica. Per partecipare alle prove i candidati dovranno indossare la mascherina e rispettare le altre misure di prevenzione di cui all’Ordinanza regionale del 6 giugno 2020.



Dal prossimo 14 settembre, sui siti www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it, verranno pubblicate le indicazioni pratiche per accedere all’Unipol Arena, e il modulo di autodichiarazione previsto dalla normativa regionale in tema di prevenzione COVID-19.



Gli esiti delle prove, scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da lunedì 19 ottobre sui siti delle Aziende sanitarie