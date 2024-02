Turrita d’argento all’Associazione Amici del Museo del patrimonio industriale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Lunedì 29 gennaio 2024, presso la Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, l'Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale è stata insignita della Turrita d’Argento, importante riconoscimento assegnato dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale di Bologna a persone o ad enti meritevoli di aver contribuito al progresso della comunità. Nata il 4 dicembre 1997 come coronamento di un’importante operazione culturale avviata da Roberto Curti, l’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale si è accreditata negli anni per la sua autorevole ed efficace opera di valorizzazione della cultura tecnica e di impresa del territorio. In 25 anni l’Associazione ha portato avanti un percorso di riflessione e di ricerca adottando metodologie di intervento interdisciplinari del tutto innovative e identificando il patrimonio industriale come uno degli elementi costitutivi dell’identità di una comunità. Tutto è cominciato il 1° febbraio 1994, esattamente 30 anni fa, con l’inaugurazione della mostra Fare Macchine Automatiche. Storia e attualità di un comparto produttivo, 1924 – 1994, il primo esempio italiano in cui la stretta collaborazione tra il mondo della ricerca museale e il mondo della produzione ha portato alla valorizzazione di un settore produttivo strategico per il territorio. Le principali aziende bolognesi dell'automazione contribuirono attivamente all'impostazione scientifica degli allestimenti, fornendo lo storytelling del percorso narrativo e mettendo a disposizione conoscenze, competenze, materiali e testimonianze dirette. Esisteva già la consapevolezza che questa impostazione avrebbe potuto essere pienamente esaustiva nei suoi contenuti solo avendo tra i suoi elementi costitutivi un rapporto solido e profondo con il mondo dell'impresa. Da qui la decisione di consolidare la collaborazione con le aziende sostenitrici della prima mostra in un’associazione, denominata Amici del Museo del Patrimonio Industriale, in grado di affiancare il Museo, sostenerne l’attività e il costante aggiornamento dei propri contenuti, divenendo sede di condivisione di esperienze, approfondimenti e di attività finalizzate a promuovere formazione e competenze. Centro dell’impegno dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale è l'attenzione per le nuove generazioni. Sono innumerevoli le attività di orientamento e valorizzazione dei percorsi formativi a cui di recente, con il progetto “L'impresa delle ragazze”, si è aggiunta un'attenzione particolare verso il mondo femminile per incentivarlo nella scelta di carriere tecnico-scientifiche. Un lungo elenco di iniziative a testimonianza della dinamicità e della capacità progettuale dell’Associazione, che è luogo d'incontro e di identità: borse di studio per giovani laureati, sostegno alle tesi di laurea con argomenti concordati con le imprese, scelta di accogliere le scuole negli spazi della produzione per favorire la conoscenza reciproca tra questi due mondi, attenzione alle problematiche dei brevetti, al lavoro che cambia e alle nuove professioni con l'organizzazione di incontri, seminari e workshop, proposte di formazione per insegnanti, progetti dedicati alla valorizzazione degli archivi di impresa e alla salvaguardia della documentazione tecnico-scientifica e attenzione verso le categorie più fragili. Alle 22 aziende che avevano collaborato alla prima iniziativa se ne sono progressivamente aggiunte altre, insieme ad associazioni di categoria e ad altri enti legati alla produzione, sino a raggiungere le attuali 72 presenze. “In questa Associazione, senza paura di essere smentiti, si ritrova l'eccellenza del mondo produttivo bolognese” ha detto la delegata alla Cultura Elena Di Gioia. “Sono industrie di varia natura, l’industria che la fa da padrona è la meccanica, d’altronde la meccanica emiliana è un fenomeno che vede l'Emilia-Romagna come la più alta concentrazione al mondo di produttori di automazione industriale, con una tecnologia specializzata e anche flessibile” ha spiegato Daniele Vacchi, presidente dell’Associazione, dopo la consegna del premio. “Il riconoscimento della Turrita d’Argento è una grande soddisfazione e un grande risultato per un lavoro di trent’anni” ha continuato Vacchi. “Bologna è riconosciuta in tutto il mondo come la capitale mondiale dell’automazione industriale. La capacità di dare identità all'intero territorio industriale è stato il dono che ci ha fatto Roberto Curti: e noi vogliamo continuare a sostenere il sistema industriale perché continui a svilupparsi con tutte le risorse che può attivare questo territorio fantastico”. La consegna della Turrita d’Argento significa invitare l’Associazione a proseguire con il suo lavoro nei prossimi anni e a portare la sua esperienza anche nel resto dei musei della città. “Davvero un grande motivo di orgoglio. Siamo a ringraziare per tutto il tempo, l'attenzione, l'amore e la cura che l'Associazione ha voluto dare a questa nostra istituzione così importante, il Museo del Patrimonio Industriale, che ha avuto il compito negli anni di ospitare e accogliere migliaia di studenti e studentesse” ha detto il Sindaco Matteo Lepore. “Nella stessa Sala Rossa dove si celebrano i matrimoni, rinnoviamo un matrimonio nel segno di quell'affetto e di quella riconoscenza piena per l'impegno che portano avanti l’Associazione Amici e il Museo del Patrimonio Industriale” ha concluso l’Amministrazione Comunale.