Nuovo console tunisino: l'incontro con il questore e il tema dei minori non accompagnati

Nuovo consolato della Tunisia a Bologna, con sede in Viale Aldo Moro: avrà competenza territoriale delle regioni dell’Emilia Romagna e Marche.

Il neo-Console è Afif Traouli e ha incontrato il Questore della Provincia di Bologna Antonio Sbordone per porre le basi per una collaborazione tra le due istituzioni, in considerazione del fatto che nella Provincia di Bologna sono presenti oltre 5.000 cittadini tunisini regolari e titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro o familiari.

"A tal proposito si è riaffermata la necessità che tutte le istituzioni pubbliche collaborino attivamente, coinvolgendo anche le numerose associazioni religiose, culturali e imprenditoriali tunisine presenti nel territorio - sottolinea la Questura - per favorire il processo di integrazione e la cultura della legalità. In tal senso la nuova collocazione della sede Consolare non potrà che determinare una maggiore sinergia anche con particolare riguardo alle tematiche legate alla sicurezza, alla repressione delle attività illecite e al conseguente rimpatrio delle persone che fanno ingresso e soggiornano in maniera irregolare nel territorio nazionale".

Il Console e il Questore hanno affrontato anche il tema dei minori non accompagnati, attualmente 400 nelle diverse comunità - circa 100 sono di nazionalità tunisina: "È stato assicurato massima disponibilità e impegno da parte del Console Traouli nel favorire i contatti dei giovani tunisini presenti nel territorio con le famiglie di origine, al fine di agevolare il sistema di assistenza e tutela degli stessi".

Nei prossimi giorni il Questore si recherà presso la nuova sede del Consolato della Tunisia per ricambiare la visita.