La legge dell’Emilia-Romagna sul consumo di suolo sembra non funzionare

Dopo l’alluvione che ha duramente colpito l’Emilia-Romagna, molto si è detto e molto si è scritto a proposito del consumo di suolo in regione. Ad ogni occasione in cui gli è stato chiesto, il governatore Stefano Bonaccini – accompagnato dai suoi assessori – ha ripetuto come l’Emilia-Romagna sia da tempo intervenuta sul tema, dotandosi di una legge che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe limitare il fenomeno. “Nonostante da parte di alcune fonti si sostengano tesi diverse, i numeri certificano che la legge funziona, e che sta raggiungendo gli obiettivi per i quali era stata pensata – spiegava l’assessora regionale alla Programmazione territoriale e urbanistica Barbara Lori in una nota dello scorso maggio –. Un impegno forte da parte della Regione, insieme a Comuni e Province, per contrastare l’espansione urbanistica incontrollata, ridurre i nuovi insediamenti e promuovere la rigenerazione urbana. Un radicale cambiamento di prospettiva, per una legge grazie alla quale si è introdotta una robusta tagliola all’utilizzo del suolo non ancora urbanizzato”.

Cosa prevede la legge

Nella stessa nota, la Regione ricorda i pilastri su cui si basa la legge regionale 24/ 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”: tetto del 3% di suolo consumabile da qui ai prossimi anni che ha tagliato del 70% gli ettari di territorio potenzialmente trasformabili, contenimento del consumo di suolo e promozione della rigenerazione urbana. La Regione, inoltre, sottolinea di aver “raccolto la risposta di 171 comuni che hanno dichiarato di avere eliminato previsioni di nuovi insediamenti urbanistici per 11.329 ettari. Se questo valore sarà confermato dai restanti Comuni, l’approvazione della legge avrà determinato la fine della possibilità di impermeabilizzare nuovo suolo per 21.863 ettari: l’85% dei 25.755 ettari di territorio consumabile avuti in ‘eredità’ dalla preesistente pianificazione urbanistica”. Infine, la Regione sottolinea come il monitoraggio di tutti i comuni emiliano-romagnoli avvenga su base semestrale e che dal 1° gennaio 2018, giorno in cui è entrata in vigore la legge, il consumo di suolo è sato di circa 1.060 ettari, e cioè il 4% dei 25.755 ettari di suolo potenzialmente consumabili.

Gli studi che contraddicono la Regione

Il dubbio, però, è d’obbligo: infatti, sulla reale efficacia della legge, si sono espressi ricercatori, studiosi e istituti di ricerca, le cui analisi non hanno quasi mai combaciato con quelle degli amministratori. Un esempio è portato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che in un rapporto del 2022 ha scritto come l’Emilia-Romagna sia la quarta regione in Italia per consumo di suolo. La controparte potrebbe rispondere che la legge è attiva solamente dal 2017, ma è lo stesso Istituto a smentire questa prospettiva: nel 2021, l’Emilia-Romagna è la terza regione per incremento di suolo consumato rispetto al 2020 con + 658 ettari. Una tendenza confermata anche nel 2022: in quell’anno, la Regione Emilia-Romagna ha costruito di più rispetto alla media nazionale (+0,30%). Non solo: come sottolineato anche da uno degli attivisti del collettivo ambientalista Extinction Rebellion – dato che trova conferma anche nei dati di Ispra – l’Emilia-Romagna risulta la prima regione in Italia per cemento nelle zone alluvionali. Un dato che assume connotazioni ancora più tristi se confrontato con i disastri comportati dalla recente alluvione.

Il rapporto di Legambiente

A confermare le già citate tesi che sostengono l’idea di un consumo di suolo smodato (e, di conseguenza, di una legge inefficace) è arrivato il rapporto di Legambiente sul consumo di suolo in Emilia-Romagna. L’ente da tempo tiene una posizione critica nei confronti delle politiche ambientali dell’Emilia-Romagna: nei primi giorni dell’alluvione aveva definito la legge sul consumo di suolo come “svuotata a suon di deroghe” e, a inizio giugno, era uscita dal Patto per il lavoro e il clima dell’Emilia-Romagna, scrivendo come le azioni messe in campo dalla Regione fossero “incoerenti con gli obiettivi dell'accordo”.

Il documento di Legambiente in Emilia-Romagna si apre ripercorrendo le tappe che hanno portato a redigere la legge sul consumo di suolo, in vigore dal 1° gennaio 2018: una legge che “riorganizza il sistema della pianificazione, ovvero l’insieme degli atti amministrativi emanati da Regione, Province e Comuni che consentono di governare i processi di trasformazione del territorio”. La più grande innovazione della legge riguarda il PUG: “Lo strumento innovativo introdotto dalla normativa, attraverso cui passa la pianificazione e il governo del territorio a livello comunale, è il Piano Urbanistico Generale (PUG)”.

Il PUG – si legge nel rapporto – viene strutturato su queste linee guida: “Orientamento al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato; definizione di una specifica strategia per la qualificazione della città pubblica; limitazione della programmazione di nuovi insediamenti in espansione; semplificazione dei contenuti del piano, demandando la definizione della disciplina urbanistica di dettaglio allo strumento attuativo”. Per permettere a tutto il territorio di adeguarsi alla nuova legge urbanistica, la Regione aveva previsto un periodo transitorio di adeguamento. Il periodo sarebbe durato tre anni dall’entrata in vigore della legge (quindi fino al 1° gennaio del 2021), per poi concluderlo entro due anni dalla data di avvio (quindi entro il 1° gennaio del 2023). Con la pandemia i tempi si sono allungati e la Regione è intervenuta con due leggi regionali (3/2020 e 19/2021) allungando il periodo transitorio, nonostante la legge del 2017 già prevedesse un periodo di tempo di tre anni necessario all’adeguamento di ogni Comune. “Il 2023 è quindi l’anno decisivo nel quale ciascun Comune dovrà dotarsi del proprio” si legge nel rapporto.

Ebbene: a marzo del 2023, su 330 comuni di tutta l’Emilia-Romagna, solamente tredici hanno approvato il PUG. “Su 330 Comuni, soltanto 39 (e solo 3 nel bolognese, come indica la tabella in basso) superano la fase di consultazione preliminare – scrive Legambiente – e la maggior parte di essi (117) sono ancora fermi ad una fase di studio. Tra i Comuni fermi alla ‘fase di studio’, rientrano tanti Comuni il cui impegno si è concluso alla semplice richiesta alla Regione della cartografia di base necessaria all’elaborazione del PUG.I dati restituiscono un quadro in cui, forse proprio per la proroga del periodo transitorio che ha consentito ai Comuni di continuare a lavorare sulle previsioni dei piani previgenti, la predisposizione dei PUG è evidentemente passata in secondo piano”.

L’esempio di Bologna

Il documento di Legambiente punta il dito su alcuni progetti in molte province emiliano-romagnole. A Bologna viene riportato l’esempio del supermercato a Lavino di Mezzo. “Emblematico, per la provincia bolognese – si legge nel rapporto – è il progetto di un nuovo ipermercato a Lavino di Mezzo, una frazione dei comuni di Anzola dell’Emilia e Bologna. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura commerciale di circa 10.000 mq su un terreno attualmente vergine, nonostante la presenza di capannoni in disuso a pochi metri di distanza che avrebbero potuto essere demoliti per far spazio alla nuova struttura. Il progetto include la realizzazione di diverse palazzine da 6 piani, con all’interno circa 183 alloggi di edilizia sociale e convenzionata, più parcheggi per 453 posti auto”.

Già oggetto di critiche da anni, il supermercato avrebbe un “impatto negativo sulla viabilità della zona sia per l’aumento di mezzi diretti all’area commerciale sia per la distanza da tutti i servizi che obbligherebbe i residenti all’uso dell’auto per gli spostamenti, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria. Oltre a questi elementi di criticità e al consumo di suolo, occorre evidenziare che questo progetto verrebbe realizzato in un’area già fortemente caratterizzata dalla presenza di strutture della Grande Distribuzione Organizzata”. Sul progetto, come detto, è da anni in piedi una forte discussione che vede residenti e ambientalisti da un lato e l’amministrazione dall’altro. Il supermercato e le opere a corredo non sono ancora stati realizzati e non è escluso che l’amministrazione possa, infine, tornare sui propri passi.

Situazione simile per Valsamoggia, protagonista di un nuovo progetto di cementificazione approvato nel 2022, quindi ben oltre l’entrata in vigore della legge regionale sul consumo di suolo: “Nel febbraio 2022 viene approvata un accordo di programma per una variazione urbanistica da parte del Comune di Valsamoggia – scrive Legambiente – per l’insediamento di una piattaforma logistica di dimensioni significative (91.500 mq. di superficie coperta da destinare integralmente all’attività logistica) su un’area di circa 190.000 mq. […] Si tratta dell’Ex stabilimento SOS Beghelli, dismesso da oltre 15 anni, che costeggia l’Autostrada del Sole in Località Crespellano. L’area edificata Beghelli, da riqualificare, ammonta a un pari di 23.500 mq (di cui capacità edificatoria concessa di 42.012 mq), a cui si aggiunge l’area adiacente della Sifim Srl con capacità edificatoria ad uso produttivo di circa 10.000mq. Rispetto all’attualmente edificato, si tratta dunque di quadruplicare la superfice di copertura del suolo per fare spazio al nuovo insediamento logistico”. Nonostante le interrogazioni in Consiglio regionale e in Città Metropolitana, il progetto è andato avanti. Allo stato attuale, si attende la discussione in Città Metropolitana per l’autorizzazione delle varianti al Piano Territoriale Metropolitano e al PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), prevista per il prossimo agosto.