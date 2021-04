Contagi in calo, riprende fiato il Maggiore: riapre un reparto degenze No Covid

I dettagli verranno diffusi solo domani ma di per sè la notizia è un buon segnale: Il Maggiore di Bologna riapre un reparto degenza no Covid. Ad annunciarlo è la stessa Ausl di Bologna che spiega come a causa della diminuzione degli ospedalizzati per il virus, la direzione ha disposto la riapertura di alcune sezioni ordinarie del nosocomio.

In particolare, oltre ad alcuni "reparti di degenza no-covid" si sia proceduto alla contestuale chiusura di un reparto di terapia intensiva allestito in quello che prima era un blocco operatorio, rimettendo in disponibilità di fatto uno spazio utilizzato normalmente per le attività chirurgiche. Un respiro di sollievo insomma per la struttura sanitaria, che ha visto anche oggi i ricoveri diminuire seppur lentamente, nel bollettino quotidiano.