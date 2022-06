200 sanitari in meno causa covid (e in tempo di ferie): pesa la risalita dei contagi

Il Dg Ausl Paolo Bordon continua a mettere in guardia sul numero in crescita dei casi covid. Negli ultimi giorni i contagi tra i dipendenti Ausl sono raddoppiati

Il direttore di Ausl Bologna, Paolo Bordon, continua a mettere in guardia sul numero in crescita dei contagi covid delle ultime settimane. Oggi ha fatto il punto sugli operatori sanitari: "Il 2% dei dipendenti è assente per il covid, anche se abbiamo avuto momenti molto perggiori, eravamo scesi a un centinaio dieci giorni fa, ora è raddoppiato".

Il balzo dei casi è dimostrato anche dagli ultimi bollettini provinciali e regionali: ieri in Emilia-Romagna si sono registrati 6.756, 1.226 a Bologna.

Alcuni giorni fa, Bordon aveva raccomandato ai cittadini di "usare buonsenso, è l'arma migliore: vanno bene tutte le cose che abbiamo imparato, quindi lavaggio delle mani, mascherina e distanziamento, a prescindere dagli obblighi vigenti. Raccomandiamo un uso saggio di questi strumenti: se siamo al chiuso o anche in un luogo all'aperto con assembramenti, è opportuno usare la mascherina. Abbiamo la certezza che in città il virus giri moltissimo".

"Probabilmente ci aspettano altre 2-3 settimane con numeri importanti, le mascherine servono, non occorre neanche un decreto, invito a indossarla soprattutto negli ambineti chiusi - ha detto Donini - Registraimo un numero molto basso di ospedalizzati, ma se i numeri sono importanti potrebbe diventare una condizione impegnativa".