Aumento dei contagi personale Trenitalia: ecco le modifiche il servizio

Come è accaduto per Tper, l'aumento dei contagi da Covid-19 degli ultimi giorni sta avendo riflessi anche nel settore ferroviario, riducendo il numero del personale a disposizione e "imponendo una riorganizzazione temporanea dei collegamenti", fa sapere Trenitalia che "ha messo in atto ogni opportuna misura per ridurre i disagi ai passeggeri attraverso una riorganizzazione temporanea dei collegamenti, con cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza" per l'Alta Velocità.

Le modifiche, assicura Trenitalia, sono comunicate prima della partenza ai passeggeri a mezzo e-mail, sms oppure dal personale di Assistenza clienti presente nelle stazioni e consiglia, prima di mettersi in viaggio, di consultare il sito web e gli altri canali di informazione. Inoltre, per chi decide di rinunciare alla partenza a causa delle modifiche di orario, è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto.

Previste modifiche anche alla programmazione dei treni Regionali nelle giornate specificate.

Obbligo mascherine FFP2

Per utilizzare qualsisasi servizio di trasoiro pubblico, è obbligatorio indossare le mascherine FFP2. Voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.