Contagi covid nidi e materne, chiusa una sezione su tre

A Bologna più di un terzo delle sezioni di nido e materne sono oggi sospese causa Covid: 114 su 330 totali. Sono infatti chiuse al momento in città 33 sezioni di nido e 81 di materna.

"Una situazione abbastanza grave, siamo al culmine della pandemia", sottolinea l'assessore comunale alla Scuola, Daniele Ara, aggiornando i dati in Consiglio comunale.

L'assessore era stato sollecitato dalla consigliera di Fratelli d'Italia Manuela Zuntini. "Col 35% sezioni chiuse -ribatte Zuntini in replica- non possiamo dirci soddisfatti di questa gestione dei servizi educativi. Di questo passo arriveremo alla chiusura di tutte le sezioni". Per Zuntini bisognerebbe fare di più, ad esempio "servirebbe il tampone diagnostico prima della rotazione degli edificatori". Sollecita l'amministrazione anche la civica Samuela Quercioli, questa volta sul sistema di tracciamento e quarantene andato in tilt per l'altissimo numero di casi.

L'assessore: "In alcune farmcaie tampone non gratis"

La situazione su questo fronte è di "grande difficoltà", ammette l'"intasamento" Ara. Si è tentato, a livello regionale, si semplificare con il semplice tampone negativo per tornare a scuola ed interrompere la Dad. Ma "in alcune situazioni ci sono dei problemi, dipende un po' dai dirigenti", fa sapere Ara. "Il tema centrale sarebbe quello del referente Covid. Noi vorremmo che fosse quello il punto di riferimento in contatto con l'Ausl". Inoltre, segnala l'assessore, alcune farmacie nonostante l'avviso affisso "non danno gratuitamente il tampone" ai ragazzi delle scuole "e vorremmo capire il perchè". (Dire)