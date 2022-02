Contagi a scuola: curva in netto calo, il covid arretra | DATI e GRAFICI

In netto calo i contagi covid in ambito scolastico (studenti e personale): l'ultima rilevazione della regione Emilia-Romagna e relativa comparazione dei dati vede un forte arretramento dell'incidenza del virus.

Gli studenti in quarantena nella settimana dal 7 al 13 febbraio sono 9.467, contro i 45.535 della settimana precedente, 37 unità di personale scolastico in quarantena, contro le 588 della settimana 31 gennaio - 6 febbraio.

Le classi in quarantena sono 701, contro 2.246 della precedente rilevazione.

Numero di classi in quarantena

50 servizi 0-3 (contro 228 della rilevazione precedente)

144 scuole d'infanzia 3-6 (contro 655 della rilevazione precedente)

189 scuola primaria (contro 927 della rilevazione precedente)

144 scuola secondaria I° grado (contro 228 della rilevazione precedente)

174 scuola secondaria II° grado contro 208 della rilevazione precedente)

Oggi, 16 febbraio, si registrano 3.991 casi in più rispetto a ieri in regione e 995 casi a Bologna (+ 71 del Circondario imoleser) su un totale di 28.934 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.800 molecolari e 16.134 test antigenici rapidi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.154.135 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,2 anni..

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 13,8%.