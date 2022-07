In viaggio sulla A13, con 12mila euro nascosti nel cruscotto

La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato un 21enne per riciclaggio di denaro. E’ accaduto sabato scorso in A13 durante alcuni controlli alla circolazione effettuati dalla polizia stradale di Altedo.

A essere attenzionata dagli agenti è stata una Renault di colore grigio, che aveva fatto già scattare l’alert del sistema di rilevamento automatico delle infrazioni in dotazione alla pattuglia. Nel dettaglio, dalla banca dati risultava che il mezzo era senza assicurazione.

Durante il controllo il conducente, cittadino straniero ma residente in Italia, ha insistito nel dichiarare che fosse regolarmente assicurato. Per vederci chiaro, i poliziotti lo hanno portato in caserma per maggiori controlli sulle banche dati. Le verifiche hanno confermato l’assenza della copertura assicurativa, ma il tutto non è finito lì. Il giovane infatti ha cominciato a manifestare sempre più nervosismo, segnale che forse ci potesse essere altro di interesse per i poliziotti.

Data un’occhiata all'auto, gli agenti hanno subito notato il quadro strumenti, solo appoggiato e non fissato alla plancia dell'abitacolo. Una volta rimosso agevolmente la strumentazione, i poliziotti hanno scoperto un vano nascosto, ove erano nascosti 3 pacchi di banconote per un totale di 12.210 euro, accuratamente suddivisi ed avvolti da un nastro adesivo per ciascuna mazzetta. Al termine degli accertamenti, tutte le banconote e l’auto sono stati sottoposte a sequestro preventivo, mentre per il conducente è scattata la denuncia di riciclaggio.