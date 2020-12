4 dicembre nuovo dpcm: dopo il confronto con le Regioni, questa sera Conte in diretta

Non sarebbe andato tutto liscio, almeno secondo i rumors, il confronto alla conferenza delle regioni, oggi 3 dicembre, che ha visto i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e poi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenire in collegamento per illustrare le misure contenute nel nuovo dpcm, decreto che verrà presentato agli italiani questa sera, in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, come di consueto.

Mentre alcuni presidenti di regione lamentano di non essere stati ascoltati dal Governo, ieri, in serata, è stato varato il decreto legge che detta le regole per le festività natalizie.

Saranno dunque vietati dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 anche gli spostamenti tra comuni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Durante la conferenza, il presidente dell'Anci Antonio Decaro ha illustrato il punto di vista dei Comuni, in netta contrapposizione con quello della conferenza delle Regioni, e ha sollecitato il Governo "a non dare un segnale di allentamento che rappresenterebbe un rischio". I sindaci, secondo quanto si apprende, "sono preoccupati per quel che può accadere ad esempio il giorno della vigilia di Natale, quando le zone centrali delle città medie e grandi richiamano migliaia di persone per il rito degli auguri e dell'aperitivo".