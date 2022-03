Conti in rosso per il Pd Bologna: "Ricreazione finita, ultima chiama per salvare partito" | VIDEO

La situazione dei conti e patrimoniale del Pd di Bologna è "molto complicata", anzi "grave". E la segretaria provinciale Federica Mazzoni lancia una "ultima chiamata" a tutta la dirigenza per salvare il partito. In ogni caso, informa la numero uno della federazione, "a stretto giro daremo incarico a professionisti per determinare in maniera trasparente lo stato di difficoltà del nostro partito. Ci affiancheranno anche per gestire un risanamento e un rilancio del Pd di Bologna".

La situazione è insomma molto delicata, tanto che Mazzoni non fornisce altri dati ("non ne parlo in prima battuta in conferenza stampa") né si sbilancia sul futuro dei circoli. Quanto alla festa dell'Unità provinciale, "nessuno deve temere- dice Mazzoni- stiamo lavorando anche a questo". Sono invece note le cifre del tesseramento, con la progressiva erosione fino a meno di 7.000 iscritti a livello provinciale (ma ora sono 7.055, con 289 tessere "recuperate in questi mesi").

Conti in affanno e calo tessere: "Qualcuno sta scherzando col fuoco"

Di sicuro il partito "ha un profondo e ineludibile bisogno di svoltare", avverte Mazzoni prefigurando di fatto una ampia riorganizzazione della struttura. Di qui l'appello all'opposizione interna: "La ricreazione è finita- manda a dire la segretaria- se qualcuno non sente la campanella sta scherzando col fuoco. Noi siamo impegnati a salvare il Pd. Ma abbiamo bisogno di tutta la nostra comunità. Bisogna voler bene al Pd, per questo dobbiamo prenderci sulle spalle un pezzo di responsabilità per la casa comune".

Lo sforzo maggiore sarà profuso nel rilancio del tesseramento, con una campagna 2022 aggiuntiva rispetto a quella del partito nazionale. "Ci vedrete in giro, torneremo a fare banchetti e volantinaggio", assicura Mazzoni durante l'incontro coi giornalisti nella nuova sede di via Andreini, che sarà a pieno titolo la nuova casa Pd già entro l'estate. Ma ci sarà anche, di qui a fine 2022, una nuova campagna di ascolto ("La strada giusta") nelle diverse realtà dell'area metropolitana: si parte il 3 aprile da Baricella.

Al via campagna di ascolto (anche in provincia)

"Andremo ad ascoltare e interloquire in tutti i Comuni, per avere una fotografia della situazione. Alla fine del percorso ci sarà rendicontazione trasparente". Altra novità saranno le direzioni tematiche, la prima già lunedì 28 marzo sulla crisi energetica e gli effetti sui cittadini: ci sarà Chiara Braga della segreteria nazionale. Ma il traguardo politico della prima parte dell'anno sarà soprattutto la riconquista di Budrio, unico municipio in ballo della federazione, con la candidata Debora Badiali.

"Faremo campagna elettorale e ho già chiesto a Dario Mantovani per sostenerla insieme". Infine, Mazzoni spedisce un messaggio sui profughi in arrivo dall'Ucraina. "Siamo il territorio che sta accogliendo di più- sottolinea- e ancora una volta comunità del Pd di Bologna sta rispondendo. Dobbiamo avere estrema sensibilità con questa persone, che hanno visto stravolta la loro vita dall'oggi al domani. Quindi serve sobrietà, e mettersi a disposizione in maniera generosa". (Bil/ Dire)