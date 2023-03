845 contratti falsi per il permesso di soggiorno: smantellata associazione a delinquere

Un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla frode previdenziale è stata smantellata dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica a seguito di una segnalazione dell’INPS.

Secondo le fiamme gialle bolognesi si tratta di un sistema fraudolento ideato da due consulenti che, avvalendosi di 17 datori di lavoro conniventi, avrebbero escogitato un vero e proprio tariffario per predisporre la falsa documentazione su rapporti lavorativi inesistenti, necessaria sia per il rilascio e/o rinnovo dei permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari su tutto il territorio nazionale, sia per l’ottenimento di misure previdenziali illecite.

Le indagini

La Guardia di Finanza di Molinella ha effettuato perquisizioni locali, personali e informatiche, nonché acquisito di testimonianze e di documentazione presso le sedi INPS di Bologna e Ferrara, in collaborazione con la Questura di Bologna.

E' stato quindi accertata la stipula di 845 contratti di lavoro fittizi relativi all’assunzione di 644 cittadini extracomunitari, 113 dei quali beneficiavano sostegno del reddito, disoccupazione, assegni familiari e maternità, per un importo di oltre mezzo milione di euro, ottenute, presentando all’INPS false certificazioni

lavorative.

"Giornate lavorative mai prestate"

Nei contratti sono stati rilevate 156.000 giornate lavorative mai prestate, corrispondenti a

circa 430 anni di periodi contributivi inesistenti e che avrebbero consentito di riscuotere anche la pensione, stimati in oltre 4 milioni di euro.

Oltre agli intestatari dei contratti di lavoro fittizi, sono stati denunciati i 17 datori di lavoro sul territorio bolognese e ferrarese, oltre a 8 soggetti con vincolo associativo, ex art. 416 c.p., in qualità di ideatori e promotori del fraudolento sistema di frode.