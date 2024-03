Un "contratto" climatico per azzerare le CO2: 11 miliardi di euro per vincere la sfida del 2030

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un "contratto climatico" che avvicinerà Bologna alla neutralizzazione delle emissioni di CO2 attraverso un investimento da 11 miliardi di euro da qui al 2030 (di cui 5 sono già stati contrattualizzati) grazie a 24 partner e 70 sostenitori sia pubblici che privati (fra cui Hera, Illumia, Tper, Ducati, Confagricoltura e Confindustria) e che prevede 241 azioni concrete. Il contratto sarà sottoposto al voto del Consiglio comunale il prossimo 11 marzo e poi presentato all'Unione europea qualche giorno dopo, così da ottenere il via libera definitivo. Il documento è stato presentato oggi a Palazzo D'Accursio dal sindaco Matteo Lepore e dall'assessora alle Politiche UE, Annalisa Boni, insieme al responsabile dell'ufficio clima del Comune di Bologna, Claudio Savoia.

"Questo è momento di grande slancio per la nostra città, sia dal profilo industriale che cittadino. Questo contratto è uno strumento importante ed è anche il frutto di un nuovo modo di lavorare" ha spiegato l'assessora Annalisa Boni che insieme al sindaco parla di una concreta prospettiva di neutralità climatica, un approccio trasformativo che ha integrato tutti i settori, puntando soprattutto a una maggiore autonomia energetica locale attraverso le fonti rinnovabili.

"Oggi il 54% della produzione di energia viene dal metano - ha spiegato Lepore - e l'obiettivo è arrivare alla totale copertura con l'elettrico, più una quota di biogas". Il fotovoltaico è previsto che aumenti di circa 20 volte la quota attuale, raggiungendo i 650 megawatt di potenza. In questo capitolo rientrano anche i 50 megawatt di pannelli legati al progetto del Passante, più la copertura degli edifici pubblici di proprietà comunale (scuole comprese). Della partita saranno anche Caab e Ducati, coi loro progetti di impianti fotovoltaici, così come Rfi e aeroporto Marconi, che garantiranno in tutto 40 megawatt di fotovoltaico installati".

Fra le altre cose il Comune di Bologna avvierà la nuova centrale idroelettrica del Cavaticcio e, insieme a Tper, punta ad avere l'intera flotta del trasporto pubblico composta da mezzi 'green'. Anche le due linee di tram daranno un contributo, nell'ordine di circa 50.000 tonnellate di Co2 risparmiate ogni anno. Tutte queste azioni dovrebbero contribuire non solo a ridurre le emissioni, ma anche ad alleggerire le bollette dei cittadini. L'energia pulita prodotta dai nuovi impianti sarà utilizzata anche per le utenze, andando così (è la previsione del Comune) a influenzare il mercato dell'energia riducendo i costi.

Un ripasso sugli obiettivi della missione: obiettivi climatici (ridurre/azzerare le emissioni di CO2 della città di Bologna, almeno ridurle dell’80% nel 2030); salubrità dell'ambiente urbano (migliorare la qualità dell’aria e una nuova concezione dello spazio pubblico); socio-economici (maggiore autonomia energetica locale attraverso le fonti rinnovabili, risposta alla povertà energetica, nuove filiere e posti di lavoro, nuova partecipazione); obiettivi amministrativi e quindi trasversalità e contratti rinnovati.

Obiettivi del contratto climatico punto per punto

L’obiettivo, come spiegano da Palazzo d'Accursio, è affrontare la crisi climatica, migliorare la qualità dell'aria e la salubrità dell'ambiente urbano, ma anche contrastare le condizioni di povertà energetica e assumere un posizionamento di mitigazione rispetto ai conflitti globali legati a una economia ancora basata essenzialmente sui combustibili fossili. Il Comune ha costruito il contratto climatico creando un consenso diffuso su questi obiettivi nella città, con il supporto di imprese, attività economiche, partner istituzionali, terzo settore e cittadinanza. Attorno a questi obiettivi sono stati aggregati 24 partner e 70 sostenitori: i partner sono soggetti che entrano nel contratto con proprie significative e misurabili azioni di riduzione delle emissioni climalteranti e importanti investimenti, i sostenitori aderiscono soprattutto con azioni comportamentali e di sensibilizzazione.

Chi sono i partner in questa prima fase (nella seconda si attende anche BolognaFiere)

Tra i partner ci sono grandi player energetici come Hera e Illumia; importanti aziende presenti nel nostro territorio come Ducati, Toyota, Crif, CoopAlleanza; Associazioni di categoria, come CNA, Confagricoltura e Confindustria; i principali soggetti che gestiscono i trasporti come RFI, Tper e Aeroporto; aziende partecipate dal Comune, come CAAB, ASP e Acer; molti partner istituzionali come Regione, Unibo, Ausl ecc, che entrano nella missione con azioni e investimenti estremamente concreti. Con i partner il Comune svilupperà il fotovoltaico, andando a moltiplicare per venti l'attuale produzione cittadina, la produzione di milioni di mc di biogas al depuratore cittadino con Hera e al CAAB partendo dagli scarti agroalimentari, rilancerà l'idroelettrico nel centro storico con la centrale del Cavaticcio, svilupperà l'agrivoltaico con Confagricoltura. Al contempo si continuerà sulla strada del contenimento dei consumi, già ridotti del 25% rispetto al 2005, e all'elettrificazione sia nei trasporti che negli edifici, sperimentando anche i mezzi a idrogeno con TPER, mentre sulla forestazione urbana si raggiungerà l’obiettivo di almeno un albero pubblico ogni 4 abitanti. Su BolognaFiere ci si sta lavorando e molto probabilmente entrerà fra i partner in un secondo tempo.

Il fotovoltaico (e non solo) sui tetti delle case popolari

Verrà attuata una transizione energetica profonda del patrimonio edilizio pubblico della città: Comune, Asp, Acer, Unibo, Asl e CNR sono uniti per lavorare per questo obiettivo su centinaia di edifici in città, sia per dare il buon esempio, sia per favorire lo sviluppo di un mercato locale, anche occupazionale, in tema di fonti rinnovabili e innovazione di tutto il settore delle costruzioni. Al progetto prendono parte anche la Fondazione Rusconi Ghigi per l’Innovazione Urbana e AESS (Agenzia Energia e Sviluppo Sostenibile).

Le politiche messe in campo dalla città negli ultimi anni hanno consentito un graduale risparmio dei consumi energetici, con il Climate City Contract si avrà un salto di scala nella produzione di energia pulita. Per citare un esempio, le sole azioni di due partner, Aeroporto ed Rfi, consentirà di installare a Bologna 40 MW di impianti fotovoltaici, pari alla totale installazione fotovoltaica degli ultimi 20 anni in città. Un salto di scala reso possibile dalla messa a sistema di azioni pubbliche e private, un modello di governance delle politiche ambientali inedito, per azioni di questa portata che avranno appunto un costo complessivo di 11 miliardi di euro.

Per saperne di più: www.bolognamissioneclima.it.