Contributi Ue: tenta di intascare decine di migliaia di euro, imprenditore nei guai

Avrebbe tentato di intascare illecitamente 50mila euro di contributi comunitari per la transizione ecologica, a valere sul Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La Guardia di finanza di Bologna, però, lo ha pizzicato e denunciato alla Procura bolognese e al locale Ufficio della Procura europea (Eppo). Così è finito nei guai un imprenditore agricolo titolare di una società in un Comune della 'Bassa' felsinea, per tentata indebita percezione di erogazioni pubbliche, oltre a segnalare la sua società per "illecito amministrativo derivante da reato".

E' quanto emergerebbe dalle indagini, avviate di iniziativa e sviluppate dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria anche grazie alle informazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

Nella fase prodromica all'erogazione all'imprenditore di contributi comunitari - spiegano le Fiamme gialle - l'imprenditore avrebbe "fraudolentemente prodotto, a titolo di rendicontazione, documenti che attestavano circostanze non veritiere". In particolare, "avrebbe simulato la compravendita di beni finanziabili con risorse pubbliche facendola risultare come perfezionata in epoca successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno", mentre in realtà la cessione dei beni in questione "era avvenuta in data anteriore, in palese violazione di quanto previsto dal bando regionale".

Quanto accertato dai finanzieri ha fatto sì che da viale Aldo Moro fosse dichiarata la non ammissibilità a liquidazione della domanda di pagamento del saldo, con revoca del contributo.