Contributo affitto 2022: arrivano le coperture per oltre 5mila domande, ma i fondi non bastano

Ci sono "3.915 istanze che, pur coerenti coi requisiti del Bando, non riceveranno al momento il contributo richiesto". Situazione paradossale per il contributo affitti 2022 del Comune di Bologna, che annuncia come solo poco più del 50 per cento degli idonei a ricevere il contributo vedrà arrivare gli aiuti di Palazzo D'Accursio.

La cifra è stata messa nero su bianco dallo stesso Comune: su 8894 domande accolte i 6 milioni e 700mila euro serviranno a coprirne esattamente 5028. In tutto, le domande presentate sono state poco più di 11mila.

Dagli uffici si specifica che le domande e quindi la graduatoria "rimarranno valide in attesa di eventuali ulteriori stanziamenti" e che all’interno delle due graduatorie provvisorie "le domande sono collocate in ordine decrescente di incidenza del canone di affitto annuo sul valore Isee".

Clancy: "Momento di tensione abitativa, ma il governo ha azzerato il fondo"

“Continua l’impegno straordinario dell’Amministrazione - spiega la vicesindaca con delega alla casa Emily Clancy - sul contributo affitto, per rispondere al numero inedito di domande registrate negli ultimi due anni. Se infatti tra il 2015 e il 2020 lo stanziamento del Comune era stato tra gli 1,5 e i 2,5 milioni circa, nel 2021 era salito a ben 10,2 milioni, una cifra enorme e senza precedenti, così come il numero di domande che ha superato abbondantemente le 10mila, numero che si è ripetuto anche nel 2022. Per coprire questo boom di richieste al momento stanziamo oltre 6,6 milioni e lavoreremo per individuare altre risorse per poter continuare a scorrere la graduatoria. Visto il cofinanziamento importante del nostro Comune ci aspettavamo un aumento del fondo a sostegno delle città ad alta tensione abitativa mentre vediamo che il Governo nazionale sta andando in direzione opposta addirittura azzerando il finanziamento per quest’anno”.

Tornando alla pratica in oggetto, tutti i cittadini riceveranno una notifica sulla propria casella di posta elettronica, la stessa indicata in fase di compilazione, con gli esiti della valutazione provvisoria e l’entità dell’eventuale contributo spettante.

Per eventuali informazioni rimane attivo il numero di telefono dedicato alle informazioni sul contributo affitto: 051 0435090 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì). In alternativa, è sempre possibile inviare richiesta alla casella di posta elettronica contributoaffitto@comune.bologna.it