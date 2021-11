Controllo in A13: guida il camion, ma è ricercato

Doveva scontare una condanna, ma invece è stato trovato a guidare un camion, Un 51enne, cittadino straniero di origine comunitaria, è stato arrestato dalla Polizia stradale di Altedo in A13. L'uomo deve scontare 1 anno, 7 mesi e 20 giorni in carcere per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri su provvedimento del Tribunale di Venezia emesso nel 2013. .

Il tutto è partito da un normale controllo stradale, sabato scorso. Nel primo pomeriggio, l’autoarticolato con targa straniera condotto dal 51enne è stato fermato per un controllo nell’area di servizio “Bentivoglio Ovest” sull’autostrada A13.

I primi accertamenti sul veicolo e sulla regolarità del trasporto erano in regola, ma gli agenti hanno notato un comportamento insolitamente irrequieto del conducente, tanto da indurli ad approfondire il controllo alla banca dati, scoprendo che il 51enne risultava ricercato sul territorio Nazionale per scontare

L’uomo, dopo la condanna, si era reso irreperibile, continuando a condurre anche in Italia veicoli pesanti per conto di ditte straniere, senza mai soggiornare presso fisse dimore o strutture alberghiere, dormendo sempre a bordo dei mezzi affidatigli, rendendo di fatto molto difficile il suo rintraccio.

Su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, lo stesso veniva immediatamente condotto dai poliziotti presso il carcere della “Dozza”, per scontare la propria pena.