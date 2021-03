Controlli anti-Covid: ancora una festa in casa e un raduno all'interno di un capannone abbandonato

Tanti i controlli anti-Covid della Polizia di Stato e della Polizia Locale fra il centro storico, cinta dei viali e i parchi della città. Sono state identificate 200 persone e controllati 50 veicoli circa con una somma di 10 sanzioni per mancato rispetto delle motivazioni valide per gli spostamenti, per assenza di mascherine e per violazione del coprifuoco (due persone). Ai Giardini Margherita ieri erano presenti famiglie e ragazzi, ma i numeri sono rimasti bassi e non è stato riscontrato nessun assembramento pericoloso.

Persone fermate e denunciate

Nel corso del servizio è stato denunciato un ragazzo dell’82 di Napoli con precedenti per oltraggio, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità, perché non voleva sottoporsi al controllo. Erano le 14 in Piazza XX Settembre. Un altro giovane è stato sanzionato perché faceva pipì per strada, in centro storico tra le auto. Alle 20.30 in via dei Mille denunciato 21enne ubriaco che danneggiava con calci e pugni auto in sosta. Incensurato. Intervenuti prima che facesse gravi danni alle auto, ha rotto solo un cassonetto. Sanzionato per ubriachezza.

Festa di studenti in casa e raduno in un capannone

Il commissariato Santa Viola si è occupato anche di sue assembramenti "consistenti". Il primo era una vera e propria festa in casa organizzata da 8 studenti che sono stati tutti sanzionati: siamo in zona Saffi intorno alla mezzanotte. Nel secondo caso siano in via del Chiù presso un capannone abbandonato (civico 40) dove si erano radunati una decina di soggetti fra cui un cottadino moldavo del '99 che ha inveito contro i poliziotti guadagnandosi così anche una denuncia.