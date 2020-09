Controlli anticovid nei bus: non vuole mettere la mascherina a bordo, denunciato

Aumentano i controlli e la collaborazione tra polizia e personale Tper in vista della riapertura delle scuole. Agenti e operatori dei bus rafforzano le verifiche dell'osservanza delle norme anticovid, e in particolare all'uso di mascherine a bordo da parte dei viaggiatori.

Nel weekend due sono state le denunce correlate: in un caso è stato un 25enne, cittadino nigeriano, a essere denunciato per interruzione di pubblico servizio in via Irnerio. Il soggetto rifiutava di indossare la mascherina e per questo ha impedito al bus di partire. Intervenuta la polizia, l'uomo è stato deferito e sanzionato per l'inosservanza della normativa anticovid. Caso analogo quello di una 34enne, cittadina moldava che si è rifiutata di dare i documenti ai controllori, dopo essere stata trovata enza biglietto. Per lei è scattata la denuncia di rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.