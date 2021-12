Controlli antidroga: scattano gli arresti

Un 46enne, un 64enne e un 56enne, rispettivamente cittadini stranieri e italiano, son stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio nelle ultime ore. Il primo caso si è verificato ieri sera: durante un controllo per un altro servizio gli agenti hanno notato il 64enne, volto noto della zona, aggirarsi con fare sospetto in via Sant'Apollonia. Identificato e perquisito, addosso all'uomo sono stati trovati in tutto 19 involucri di cocaina e 325 Euro in contanti.

Un altro arresto è stato compiuto a opera dei carabinieri di Borgo Panigale. Un cittadino straniero di 46 anni è stato trovato in possesso di sei dosi di Shaboo, un potente stimolante utilizzato di solito nei lavori di fatica. All’uomo i militari sono arrivati perché incuriositi di un assembramento di persone attorno alla sua auto, in sosta lungo la via Emilia.

Infine il 56enne, cittadino italiano, p stato trovato in possesso di 26 fiale di nandrolone, sostanza indicata come stupefacente dai tabellari ministeriali, unitamente a una gran quantità di altre sostanze, tra fiale e pasticche, di dubbia provenienza. Per l'uomo, residente nel centro storico, oltre all'accusa di spaccio è scattata quella di ricettazione.