Aziende bolognesi, pioggia di sanzioni: oltre 130mila euro di multe e 11 attività sospese

Oltre 130mila euro di multe, 11 attività sospese e nove lavoratori in nero scoperti. Sono i numeri degli ultimi controlli che i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Bologna hanno condotto sulle 30 attività della provincia. Le ispezioni hanno riguardato autolavaggi, ristorazione e minimarket e, oltre alla pioggia di ammende e sospensioni, hanno portato alla denuncia di 11 persone per gravi violazioni della sicurezza e altre due per aver impiegato personale in nero e senza permesso di soggiorno.

Ristorazione, 40mila euro di multe per irregolarità

Entrando nel dettaglio, sono state controllate quattro attività di ristorazione a Bologna, due a San Lazzaro di Savena e San Giorgio di Piano. In un ristorante di San Lazzaro è stato scoperto l'impiego in nero di un cameriere, con conseguente sospensione dell'attività. Altri tre provvedimenti di sospensione sono stati adottati per mancanza di documenti riguardo alla sicurezza sul luogo di lavoro e l'omessa attività di formazione dei lavoratori. Irregolarità che hanno portato a complessivamente 40mila euro di multa.

Lavoratori senza permesso di soggiorno nei minimarket

A Bologna e Crevalcore sono poi stati controllati tre minimarket gestiti da imprenditori stranieri. In una rivendita di ortofrutta nel capoluogo è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero albanese, privo di permesso di soggiorno, con conseguente sospensione dell'attività e denuncia del titolare per impiego di manodopera clandestina. Altri due provvedimenti di sospensione sono stati adottati nei confronti di altre due rivendite di frutta e verdura per l'impiego di personale in nero e per violazioni la mancata formazione-informazione dei lavoratori. In questo caso le sanzioni ammontano, complessivamente, a 35.000 euro.

Impiegato in nero ma con reddito di cittadinanza: denunciato

Ispezioni e irregolarità anche in tre autolavaggi di Imola e Casalecchio, gestiti da imprenditori di nazionalità italiana, cinese e ucraina. Anche qui i militari hanno scoperto altri lavoratori in nero e comminato oltre 40mila euro di ammende. In particolare, a Casalecchio il lavoratore controllato è risultato privo di permesso di soggiorno, quindi il titolare è stato anche denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione. In un autolavaggio di Imola, gestito da un imprenditore italiano, il lavoratore sottoposto a controllo è risultato non solo impiegato in nero, ma anche percettore del reddito di cittadinanza, motivo per cui è stato denunciato all'Autorità giudiziaria e segnalato all'Inps. In un'altra attività nel comune di Imola, infine, è stata accertata la presenza in nero di due dipendenti su quattro totali. In un'azienda agricola di Castel San Pietro Terme sono stati identificati due lavoratori in nero, e quindi l'attività è stata sospesa ed è stata comminata una sanzione di oltre 20.000 euro.