Controlli in un bar, spuntano collane d'oro e contanti

E' finita con il trasferimento in carcere un controllo in un bar di via Bottego da parte della polizia. Gli agenti, intervenuti nel pomeriggio di ieri all'interno del locale per un normale controllo avventori, hanno notato il nervosismo di due giovani, rispettivamente di 22 e 24 anni, entrambi cittadini albanesi.

Identificati e perquisiti, a uno dei due sono stati trovati addosso circa 450 euro, alcuni dollari americani e diverse collane e anelli d'oro, di cui tutti e due non hanno saputo giustificare il possesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediata è scattata la denuncia per ricettazione, ma per il più anziano dei due anche la traduzione in carcere. Il giovane infatti, secondo gli accertamenti, oltra a diversi precedenti per reati contro il patrimonio, risultava essere già stato espulso nel giugno scorso, come misura alternativa alla reclusione. Trovano nei fatti sul territorio nazionale, è stata applicata la misura originaria, trasferendo il 24enne alla Dozza.