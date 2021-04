Pasqua e Pasquetta, controlli extra per evitare assembramenti. Anche un elicottero in volo

Posti di controllo giornalieri, pattuglie anti-assembramenti ed elicottero in volo. Sono le principali misure extra disposte dalla questura di Bologna in vista delle festività pasquali dei prossimi giorni. Principalmente un'intensificazione e rafforzamento del sistema di controlli volti al rispetto della normativa anti-covid.

Con riferimento agli spostamenti fuori città, saranno effettuati posti di controllo a cadenza giornaliera nelle maggiori direttrici cittadine, con l’impiego di pattuglie della Questura e dei Commissariati, mentre nei tratti autostradali analoghe attività di controllo saranno svolte dagli equipaggi della Polizia Stradale. Particolare attenzione, fa sapere la questura, sarà rivolta anche alla stazione ferroviaria e all’ambito aeroportuale, dove, rispettivamente, la Polizia Ferroviaria e la Polizia di Frontiera implementeranno i controlli sugli spostamenti durante le festività.

In ambito cittadino continuerà la costante vigilanza da parte del personale della Questura con l’impiego delle volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e del personale in abiti civili della Squadra Mobile. Gli equipaggi saranno, inoltre, impegnati ad evitare la formazione di assembramenti, sia nell’ambito del centro storico che nei parchi cittadini. A tal fine verrà impiegato anche personale del Reparto Volo della Polizia di Stato che, avvalendosi dell’elicottero in sorvolo sulla città, potrà individuare e segnalare con tempestività eventuali assembramenti alle pattuglie a terra. Attivi, per la circostanza, anche i servizi antiterrorismo con l’impiego delle speciali unità a tutela degli obiettivi religiosi ed a quelli, a vario titolo, potenzialmente esposti.