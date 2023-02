Bolognina sotto la lente, ancora controlli: due arresti e undici negozi ispezionati

Altre 228 persone controllate in Bolognina (di cui 74 stranieri con due di loro portati al Cpr), due arrestate, ma anche 24 auto e 11 negozi 'ispezionati' nel nuovo intervento interforze "finalizzati alla tutela della legalità e alla migliore vivibilità nella zona della Bolognina", messi in atto giovedì secondo le modalità già adottate per i precedenti servizi di Polizia anche in altre zone di Bologna.

Il bilancio dei controlli è diffuso dalla Prefettura e conteggia anche un sequestro di merce, nove violazioni fiscali, due infrazioni al Codice della strada. Il tutto con l'impiego di 37 agenti di Polizia e sei vigili. Le operazioni, coordinate dal questore, hanno coinvolto la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza con i reparti speciali ed il supporto delle Unità cinofile, e la Polizia locale. I controlli si sono svolti ieri pomeriggio dalle 13 alle 19 "ed hanno consentito di individuare diverse situazioni di illegalità, attinenti principalmente la normativa in materia fiscale e le violazioni al Codice della Strada per le quali sono state comminate le previste sanzioni amministrative", evidenzia la Prefettura.

(Dire)