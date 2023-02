Controlli in Bolognina, presidio contro: "Polizia e militari nelle strade? Un attacco al quartiere"

Un presidio contro le "maxi-retate" delle Forze dell'ordine nella zona della Bolognina. È quello promosso da collettivi e antagonisti in merito ai recenti controlli straordinari nell'area di Bologna dietro la stazione, che hanno portato a quattro arresti e tre denunce su un totale di 925 identificazioni.

"Un'operazione muscolare, con ampio dispiegamento di uomini e mezzi, con controlli e fermi indiscriminati", secondo i manifestanti, come riporta la Dire, "esito del patto integrato sulla sicurezza tra Prefettura e Comune di Bologna siglato il 21 gennaio con la benedizione del Ministro dell'Interno Piantedosi, che per l'occasione ha affermato "Lo Stato c'è e si deve vedere".

Così il quartiere in questi giorni ha visto "militari, Polizia, Carabinieri, Finanza, unità cinofile e reparti speciali, lungo le strade, sotto i portici, alle fermate, dentro i bar", ma con lo scopo di "ripulire il quartiere da tutte quelle persone scomode alla città-vetrina creando un clima di paura e tensione e alimentando discriminazioni di classe, genere e razza".

Per questo "è urgente rispondere a quello che è un vero e proprio attacco ai nostri quartieri", perchè "l'arroganza con cui la deriva securitaria si sta abbattendo sulle città ci riguarda tutte". I presenti hanno anche affisso due striscioni, uno "Contro militari e Polizia nei quartieri" e l'altro di solidarietà "con chi lotta dentro e fuori le galere, siamo tutti resistenti", con probabile riferimento al caso di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da più di 100 giorni.