Controlli nelle zone 'calde' della città: "Modello Piantedosi, la novità è l'effetto sorpresa" | VIDEO

Il punto sui controlli straordinari nelle zone "calde" della città questa mattina in Prefettura, sulla base delle indicazioni del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, fornite in occasione della visita del 21 gennaio.

La mappa delle aree 'calde' sotto la lente

I controlli straordinari interforze che coinvolgono Polizia di Stato e Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza, fino ad oggi hanno interessato il parco della Montagnola, le zone della stazione, del quartiere Bolognina e del rione Pilastro, un modello operativo già attivo nelle città metropolitane di Milano, Napoli e Roma: "La novità è l'elemento sorpresa e la continuità dei servizi" ha detto il Prefetto Attilio Visconti, delle vere e proprie improvvisate "possono essere effettuati anche per due giorni consecutivi. Con questi controlli non si vuole fare retate, ma lenire anche il senso di insicurezza dei cittadini. Sono stati effettuati controlli ogni due giorni circa, continueranno - con la bella stagione - anche ei parchi e nelle aree che vedono assembramento di giovani".

"Alla sicurezza può contribuire anche chi la invoca"

La minore richiesta di aiuto da parte dei cittadini è la dimostrazione del "grande risultato dei controlli - ha sottolineato il Questore Isabella Fusiello - abbiamo un mattinale molto più scarno ora, con meno segnalazioni di risse. Sono state impiegate da 80 e, a scalare, fino a 35 unità al giorno per chiudere a tenaglia le aree". Il dispositivo riguarda anche gli esercizi pubblici: "Sono anch’essi presidio di sicurezza. Se viene verificata la reiterazione di certi comportamenti - ha spiegato Fusiello - o la presenza di persone dedite ad attività illecite si rischia anche la sospensione della licenza. A oggi sono 4 le revoche accolte dal sindaco di Bologna, una in zona stazione e tre in Bolognina".

"Si è voluto creare un dispositivo di impatto che ai aggiunge ai servizi quotidiani svolti dai Carabinieri- osserva il colonnello Rodolfo Santovito che guida il Comando provinciale Carabinieri di Bologna, ovvero - almeno 25 pattuglie in servizio continuativo e almeno 5 nella zona di Piazza Verdi - alla sicurezza però può contribuire anche chi la invoca".

Ai controlli partecipa anche a Guardia di Finanza con le unità cinofile e le verifiche sulle condizioni lavorative e sotto il profilo fiscale e della sicurezza dei prodotti: "E' importante sottolineare - ha detto il Generale Carlo Levanti, comandante provinciale delle Fiamme Gialle - che si tratta di controlli che hanno anche un profilo preventivo e nella maggior parte dei casi non sono stati riscontrate situazioni di illegalità". Al dispositivo prende parte anche la Polizia Locale con la sezione di polizia commerciale e i cinofili: "Lavorare in sinergia equivale a dare maggiore capillarità ai controlli", ha detto ai cronisti la Commissaria Luisa Cesarini.

I risultati delle attività

I controlli che hanno messo in campo 693 unità delle forze di Polizia e 91 della Polizia Locale, sono stati effettuati nelle fasce orarie 7-13, 13-19, 18-24: 15 le persone arrestate e 25 le denunciate sy yn totale d 3.701 persone controllate, delle quali 1.463 stranieri, 3 sono stati espulsi, 25 accompagnati nei CPR e 2 devono abbandonare il territorio nazionale.

Controlli anche su 403 veicoli con un sequestro e 188 esercizi commerciali. 5 i lavoratori in nero accertati e due proposte di revoca della licenza. Sono stati sequestrati 403 euro, 10.649 prodotti contraffatti e 10 chili di merce avariata. Accertate anche 39 violazioni fiscali e 38 violazioni di altro tipo.

Quanto agli stupefacenti, sono stati rinvenuti e sequestrati 2 grammi di eroina, 2,31 grammi di cocaina, 683,29 grammi di hashish e 14 grammi di marijuana. 2 le armi sequestrate.