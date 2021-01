Notte di capodanno: feste rumorose in casa, bar aperti e coprifuoco violato, 600 chiamate ai carabinieri

Una festa in appartamento con 15 persone, due bar aperti per un brinsdisi 'clandestino' e un sequestro di botti artigianali. Questo il bilancio della notte di Capodanno da parte dei Carabinieri di Bologna e provincia, che nelle ultime 24 ore hanno risposto a oltre 600 chiamate da parte di altrettanti cittadini per comportamenti sospetti, alla luce della normativa anticovid in vigore.

A Bologna Centro una festa in casa è stata interrotta in via Turati, dove sono stati sanzionati con multe da 400 Euro quindici ragazzi, tra cui cinque minorenni che avevano allestito una festa all’interno di un appartamento.

A Calderara di Reno i militari hanno sanzionato il titolare di un bar perché sorpreso a somministrare alimenti e bevande a dei clienti seduti all’interno del suo locale. Oltre alla sanzione di 400 euro, è scattata anche la chiusura del locale per cinque giorni. Un fatto analogo è accaduto a Vergato, per il titolare di un ristorante che aveva organizzato un veglione in compagnia di tre clienti, tutti sanzionati.

A Bazzano denunciato un 34enne, cittadino italiano di origini napoletane, per detenzione e commercio abusivo di materiali esplodenti, durante una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Savona a seguito di un’indagine svolta nei confronti dell’uomo. L’attività di ricerca è terminata col rinvenimento di mezzo kg di polvere da sparo racchiusa all’interno di grossi petardi dall’effetto devastante che l’uomo deteneva abusivamente in casa.

Infine a Imola sanzionato un giovane fermato nella notte per le vie del centro, sprovvisto della mascherina di protezione e in violazione del “coprifuoco notturno”. Il giovane ha riferito che stava tornando a casa, dopo aver trascorso la serata da amici in occasione di un “festone” privato all’interno di un’abitazione. Anche a Pianoro i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato due persone che stavano tornando a casa nella notte, dopo aver trascorso il cenone di fine anno a casa di amici.