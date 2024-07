Controlli a tappeto dei Carabinieri: alla guida dopo aver preso droghe e alcol, denunciati due 30enni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche questo fine settimana i carabinieri hanno fatto controlli a tappeto sul territorio bolognese. Durante il servizio di controllo a largo raggio effettuato nel capoluogo emiliano, finalizzato a garantire la sicurezza stradale, i militari dell’Arma hanno eseguito numerosi controlli alla circolazione procedendo all’identificazione di 45 persone e 30 veicoli.

Durante tali operazioni, sono state accertate diverse violazioni al codice della strada. Per la precisione, un 33enne italiano è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza, la sua patente è stata ritirata, mentre un’altra uomo, poco più che 30enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale, è risultato positivo sia all’alcool che alle droghe. Altre tre persone sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura di Bologna.

Numerosi equipaggi impegnati nel servizio di controllo hanno contestato ad alcuni automobilisti, sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada per eccesso di velocità e per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida.