Controlli a tappeto nella zona del Mercato Albani, denunciato un 26enne

Controlli a tappeto dei carabinieri della Stazione Bologna Navile nella zona del mercato Albani in collaborazione con il personale dell’Esercito impegnato nell’operazione strade sicure.

Tra le migliaia di persone identificate, anche un 26enne coreano, residente in provincia di Bologna, che si aggirava con fare sospetto in via Francesco Albani.

Il giovane è stato identificato e denunciato alla procura di Bologna per aver violato il provvedimento del Questore che a ottobre gli aveva intimato di lasciare la città. Il giovane, infatti, è già stato condannato in appello per furto, furto aggravato, evasione e violazioni amministrative in materia di droga.