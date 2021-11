Controlli in centro: scattano denunce e sanzioni

Continuano i controlli della polizia in centro storico per prevenire comportamenti a rischio. Ieri sera sono state tre le persone colpite da relative denunce a vario titolo per diverse violazioni. In piazza Verdi un cittadino italiano classe 1968 è stato trovato a bivaccare e a consumare alcoolici, mentre su di lui era pendente una misura di sorveglianza speciale con obbligo di permanenza nel comune di Sasso Marconi. In via dei Bibiena un 22enne è finito denunciato per avere infastidito i clienti di un locale vicino e per avere anche insultato gli agenti, una volta intervenuti sul posto. Infine, verso le due della notte appena trascorsa, in via Ugo Bassi un altro 21enne, cittadino guineano, è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per aver resistito al controllo.