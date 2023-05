Controlli al Cosmoprof: sanzionato imprenditore per 7mila euro

Nell'ambito dei consueti controlli durante le fasi di allestimento delle kermesse in zona Fiera, nei cantieri che precedono il Cosmofarma i carabinieri del Navile hanno effettuato alcuni accertamenti sulle ditte che operano tra gli stand in costruzione. Tutte le posizioni sono risultate regolari, eccetto per un 37enne cittadino moldavo, titolare di una piccola impresa di allestimento e sanzionato per 7mila euro perché trovato a impiegare un connazionale di qualche anno più giovane, non in regola con i documenti.