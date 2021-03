Controlli anti-covid, aggredisce Carabinieri sul bus: arrestato

Era a bordo dell’autobus Tper, Linea 83, e ha aggredito due Carabinieri che erano saliti per identificare i passeggeri. E’ accaduto alle ore 17:00 circa di ieri, 3 marzo, durante i controlli anti-covid, all’altezza della fermata “Ospedale Maggiore”, quando un passeggero si è rifiutato di esibire un documento d’identità, si è alzato, ha colpito un militare e ha tentato la fuga dall’uscita d’emergenza, ma non ci è riuscito ed è finito in manette.

Arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale, il giovane, cittadino marocchino 23enne, residente a Monte San Pietro è stato sanzionato per aver violato la normativa anti Covid-19 e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Soccorso dai sanitari del 118 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, il Carabiniere aggredito è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Nella giornata del 3 marzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 578 persone e controllato 432 veicoli e un centinaio di esercizi pubblici durante i controlli del territorio. "Nonostante il senso di responsabilità adottato dalla maggior parte dei cittadini per evitare la diffusione dell’epidemia fa sapere l'Arma - non sono mancate le sanzioni" a una decina di persone che hanno violato la normativa sugli spostamenti.

I Carabinieri hanno arrestato altre due persone, un cittadino tunisino 34enne, sorpreso a spacciare eroina davanti al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, e un 34enne italiano per evasione. Lo straniero è finito in carcere, mentre l’italiano è stato tradotto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.