Controlli norme covid: guida ubriaco "fuori orario", multa e patente ritirata

Anche questo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno effettuato i controlli per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Un automobilista, cittadino moldavo di 28 anni, residente a Galliera, è stato sanzionato dai militari di Imola perchè sorpreso in strada fuori orario. E' stato anche denunciato perchè alla guida in evidente stato di ebbrezza. Invitato a sottoporsi all’alcol test, il conducente si è rifiutato di eseguire l’accertamento e per questo si è visto ritirare la patente di guida e sequestrare l’auto ai fini della confisca.

I Carabinieri nel fine settimana hanno proceduto all’identificazione di 1.181 persone e al controllo di 732 veicoli e di quasi 200 esercizi pubblici, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Oltre al 28enne, altre 25 persone sono state sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina di protezione e soprattutto per gli spostamenti “fuori orario”, in particolare da parte di automobilisti che si erano trattenuti troppo “a mangiare una pizza” a casa di amici, parenti e fidanzati.