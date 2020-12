Due mesi di restrizioni anti-covid, quasi mille multe durante i controlli

I controlli in chiave anti assembramenti e per il rispetto delle misure anti-contagio da Covid a Bologna hanno già portato, dall'1 ottobre al 10 dicembre, a sanzionare 955 persone, a denunciarne 40 e a multare 91 titolari di esercizi commerciali (su 11.186 ispezionati). La vifra è emeresa durante l'ultimo comitato per l'ordine pubblico.

Inoltre, sono state stoppate in modo provvisorio, tre attività e due sono state chiuse. Questi risultati sono stati portati oggi alla riunione del comitato per l'ordine pubblico da cui è uscita la decisione di incrementare di più i controlli in vista delle festività natalizie.

"Ferma restante l'ineludibile necessità di richiamare l'attenzione della cittadinanza a comportamenti responsabili", il comitato, "nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, soprattutto nel periodo correlato alle festività natalizie", ha deciso alzare ulteriormente la soglia dei controlli sul rispetto della normativa anti-contagio.

In particolare, il rafforzamento riguarda la zona delle fermate dei mezzi pubblici (compresa l'autostazione di Bologna), degli scali ferroviari, dell'aeroporto e di strade e autostrade. Verranno inoltre mantenuti i servizi di controllo già disposti contro gli assembramenti nelle aree del centro storico di maggiore affollamento, e per garantire il rispetto dei provvedimenti adottati per le piazze Verdi, Aldrovandi e San Francesco.

Proseguiranno anche i servizi dell'Ispettorato del lavoro sull'osservanza dei protocolli anti-Covid soprattutto negli esercizi commerciali, "con particolare riguardo alle grandi catene commerciali e ai centri commerciali". Il comitato si riunirà nuovamente il prossimo 18 dicembre. (Mac/ Dire)