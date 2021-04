Controlli anti-covid, al parco e alla festa di compleanno: domenica 32 multati

Nella giornata di ieri, 18 aprile, durante i controlli anti-covid dei Carabinieri, sono state sanzionate 32 persone, 19 a Bologna. In particolare 9 per aver violato la normativa sugli spostamenti dopo le ore 22:00, mentre le altre 10 per aver violato la normativa sugli assembramenti. Tra queste, 6 persone, quasi tutte minorenni, sono state sanzionate al Parco della Montagnola. Le altre quattro mentre festeggiavano un compleanno all’interno di un appartamento situato vicino alla stazione. Le altre sanzioni sono state elevate ai cittadini che sono usciti dai Comuni di residenza, in assenza di comprovate esigenze.

Nella giornata d ieri, si è anche tenuta una manifestazione dei cosiddetti "negazionisti del Covid" ai Giardini Margherita con circa 200 partecipanti, tutti senza mascherina. Sono intervenuto le forse dell'ordine: al momento non sono state elevate multe sul posto, si procederà alla contestazione successiva.

Sabato sera, sempre i militari dell'Arma, hanno rovinato una "festa a sorpresa" che parenti, amici e condomini, avevano organizzato di nascosto nell’appartamento di una ragazza, a Borgo Panigale.