Week-end di Pasqua, numerosi controlli dei carabinieri. Due arresti e una denuncia

Divieti e restrizioni in larga parte rispettati nel territorio di Bologna e provincia. Lo comunicano i carabinieri del comando provinciale di Bologna che, nonostante i numerosi controlli effettuati, tra sabato e domenica hanno sanzionato soltanto 65 persone e tre esercizi pubblici aperti oltre l'orario di chiusura previsto.

In generale, dettagliano i militari, si è trattato di piccoli assembramenti e di situazioni isolate, a conferma della sostanziale aderenza dei cittadini a quanto previsto dalla normativa anti-covid. Particolare attenzione è stata naturalmente rivolta al centro cittadino, ai parchi e, in linea generale, verso i luoghi di maggiore aggregazione.



Oltre a questi interventi, i militari hanno arrestato due soggetti e denunciato un terzo. Il primo arresto è stato effettuato in via Buozzi dove un 41enne bolognese, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione e guida in stato di ebrezza, L'uomo è stato infatti trovato alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’arrestato è stato portato presso le camere di sicurezza della Stazione Bologna-Bertalia, in attesa di giudizio direttissimo.



Un altro arresto è stato invece eseguito in piazzetta Biagi, dove durante alcuni accertamenti, un 59enne, con precedenti di polizia, è risultato destinatario di un ordine per la carcerazione emesso il giorno 23 marzo dalla procura per reati contro il patrimonio, per una pena residua pari a due mesi. L’arrestato è stato quindi associato alla locale casa circondariale.

Infine ad Imola un 36enne, incensurato, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza. L'uomo nel corso di controllo alla circolazione stradale in viale J.F.Kennedy, veniva sorpreso alla guida di autovettura con un tasso alcoolemico pari a 2,27 g/l. Gli operanti procedevano al ritiro della patente di guida.