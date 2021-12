Assembramenti e niente mascherine all'interno, chiusa pizzeria in centro

Una pizzeria della zona universitaria è stata chiusa ieri sera per cinque giorni dalla polizia, per violazione delle norme anti-covid previste per i pubblici esercizi. La sanzione arriva al termine di un controllo della divisione amministrativa della polizia di stato, negli ultimi tempi concentrato nei locali del centro storico.

La chiusura temporanea, ha spiegato il dirigente Vincenzo Frontera, è scattata per la situazione verificata dagli agenti una volta arrivati sul posto, in borghese. All’interno del locale due addetti dietro al bancone stavano lavorando senza la mascherina.

All'interno del locale poi, anche altri clienti -almeno sei, tutti poi sanzionati- erano sprovvisti del dispositivo, mentre da successive verifiche è risultato che un altro avventore dentro il locale era sprovvisto di Green pass. Infine, contrariamente all'obbligo vigente, sulla porta del locale non vi era specificata la capienza massima consentita, mentre all'interno sono stati contati almeno quindici persone. Dopo il controllo, si è appurato che il limite sarebbe stato solo di alcune unità.

"Questi non sono controlli vessatori intrapresi come esercizio di stile -commenta Frontera ai cronisti- ma occorre capire che queste norme, questi accorgimenti, sono funzionali a limitare il contagio e a permettere alle attività economiche di proseguire. Insistere in comportamenti come quello rilevato -conclude il dirigente- non contribuisce affatto al benessere collettivo, di salute ed economico".

A poca distanza, sempre nella stessa tornata di controlli, anche un ristorante è stato sanzionato, per non avere esposto il cartello di capienza massima come da normativa.