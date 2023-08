Controlli anti-droga, il cane Havana la fiuta all'ex sede Inail

Controllo del territorio, con un occhio (attento) allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia, talvolta anche in collaborazione con altri militari e corpi, fa sentire con cadenza regolare la propria presenza nei quartieri cittadini, dalla zona universitaria e il centro storico, al rione Barca, dalla zona stazione alle piazze della movida con accertamenti su persone e veicoli.

Ieri mattina, gli agenti del commissariato Due Torri - San Francesco, nel corso dei controlli, ha individuato un cittadino nigeriano di 36 anni seduto al tavolino di un bar di via Amendola, già sottoposto a divieto di dimora in città. Il 16 agosto, per l'uomo, residente all'estero e con precedenti per reati di droga, era stato disposto un aggravamento della pena, gli agenti lo hanno riconosciuto e accompagnato alla Dozza.

Nel pomeriggio, i controlli interforze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale nella zona stazione e nelle vie limitrofe, si sono serviti anche dell'unità cinofila.

Quando le forze dell'ordine sono arrivati in via Gramsci, il cane anti-droga della Polizia di Bologna, il pastore tedesco Havana, ha alzato il naso all'insù e non ha sbagliato. Su una tettoia della ex sede Inail sono stati trovati tre panetti di hashish del peso complessivo di 70 grammi, posti sotto sequestro.