Controlli di Ferragosto: estradizione per concorso in omicidio, spaccio e misure cautelari

Una estradizione per un concorso in omicidio, un arresto per il possesso di 39 buste di cocaina e alcuni ordini di custodia cautelare. questo il bilancio della polizia durante le giornate intorno a Ferragosto. Durante il ponte festivo appena trascorso la Questura di Bologna ha intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio al fine di prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo. I servizi hanno visto il coinvolgimento di varie articolazioni della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, nello specifico il III Reparto Volo di Bologna, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e la Polizia di Frontiera.

Dai commissariati il saldo dei controlli è di un arresto un cittadino tunisino del 1978 destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione; un cittadino romeno del 1984 gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed arrestare un cittadino marocchino del 2000, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 39 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Durante il lungo ponte di Ferragosto la Polizia Ferroviaria ha invece controllato nell’ambito dell’attività “Stazioni Sicure” le locali stazioni ferroviarie, con circa 600 persone identificate, 2 arrestate e 20 denunciate in stato di libertà. Sei sono stati i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati presso strutture protette e 15 le violazioni amministrative elevate.

Il personale della Polizia di Frontiera di Bologna ha svolto nello stesso arco temporale un attento monitoraggio documentale di tutti i passeggeri provenienti o in partenza verso o da i Paesi extra Schengen, con il controllo complessivo di circa 20mila persone. Tra questisette persone sono state respinte, 5 di nazionalità albanese, 1 di origine moldava e l'ultimo di nazionalità russa. Le motivazioni sono state prevalentemente connesse alla mancanza di sufficienti garanzie per l'ingresso sul territorio nazionale, così come previsto dalla normativa vigente;

Infine è stato compiuto un arresto internazionale a fini estradizionali ex artt. 715 e 716 c.p.p. in esecuzione di un mandato emesso dalle Autorità pakistane a carico di un connazionale proveniente dall’Inghilterra per il reato di concorso in omicidio.