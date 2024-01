Polfer, controlli straordinari per le festività: fioccano arresti e denunce

Sono 8.289 le persone controllate, due gli arresti, trentasei i denunciati e quattordici le sanzioni amministrative: questi i risultati dei controlli straordinari della Polizia Ferroviaria impegnata in servizi intensificati di controllo nelle stazioni e a bordo dei treni nel periodo delle festività appena trascorso. Le due persone arrestate sono due latitanti, una delle quali ricercata da mesi perché ritenuta responsabile di diversi furti ai danni di diversi passeggeri. “Nel complesso – scrive la polizia in una nota – sono stati 875 i servizi di pattuglie nelle stazioni e lungo le principali linee ferroviarie e 27 quelli a bordo di 54 treni. 35 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri, 34 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità”.