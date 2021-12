Controlli Green pass esteso: il bilancio della prima giornata

Si limita a quattro il numero di persone sanzionate per violazione dell'obbligo del Green pass, nel nuovo assetto disposto dal governo. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, le verifiche sugli esercizi commerciali ha trovato solo due casi di irregolarità sanzionati.

Bilancio positivo quindi per quanto riguarda i controlli effettuati dalle Forze dell'ordine nell'area metropolitana bolognese nel giorno dell'entrata in vigore del decreto sul super Green pass.

I dati forniti dalla prefettura e riportati dalla Dire parlano di 911 persone controllate in tutto. Altre sei persone invece sono state controllate e sanzionate perché senza mascherina. Sul fronte del commercio, invece, sono stati 131 gli esercizi controllati di cui due sanzionati, ma per nessuno è stata disposta la chiusura provvisoria. Infine, una persona è stata denunciata per violazione della quarantena.

Finora, nel corso del 2021, nell'area metropolitana di Bologna sono state controllate in tutto 659.422 persone di cui 4.585 sanzionate per aver violato nel norme anti-Covid e 250 denunciate per non aver rispettato la quarantena. Le attività o esercizi commerciali controllati sono stati invece 36.562: per 277 titolari sono scattate le sanzioni e 37 sono state le chiusure provvisorie. A livello regionale, infine, dall'1 gennaio al 30 novembre in Emilia-Romagna sono state controllate 1.763.333 persone, di cui 15.352 sanzionate per aver violato le norme anti-Covid e 378 denunciate per non aver rispettato la quarantena. Le attività o esercizi commerciali controllati sono stati 207.578: per 981 titolati sono scattate le sanzioni e 370 sono state le chiusure disposte.