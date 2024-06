QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 la Guardia di Finanza dell'Emilia-Romagna ha eseguito 61182 interventi ispettivi e 5517 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. È il bilancio delle Fiamme Gialle, fatto in occasione del 250esimo anniversario dalla fondazione.

452 evasori individuati

Sul fronte del contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, tra 2023 e primi cinque mesi di quest'anno, le attività ispettive della Guardia di Finanza hanno consentito di individuare 425 evasori totali: esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 3.936 lavoratori in 'nero' o irregolari. Il report sottolinea la scoperta di 61 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine.

Le denunce nell'ambito del Superbonus

I soggetti denunciati per reati tributari sono 1879, di cui 36 arrestati. All'esito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria, sono stati inoltre sottoposti a misure cautelari e segnalati all'Agenzia delle entrate "crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell'evasione e delle frodi fiscali - segnala la Guardia di Finanza - per un valore di 159 milioni e 528.866 di euro". Sono state poi avanzate 216 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

Contrabbando di tabacchi: 419 chili sequestrati

I 215 interventi in materia di accise, poi, hanno permesso di sequestrare oltre 342mila chili di prodotti energetici; 1629 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d'imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 419 chili di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di dieci soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 16 punti clandestini di raccolta scommesse e di denunciare 15 responsabili.

I controlli sui fondi PNRR

Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle segnalano che le direttive impartite mirano in via prioritaria al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse Pnrr e che in questo ambito "sono stati eseguiti 1.012 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d'imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per un miliardo e 70,376 milioni di euro. Attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell'Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune e dalla Politica comune della pesca. Al riguardo, i nostri reparti hanno condotto nove interventi accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per 922.652 euro e denunciando sei responsabili".

Danni erariali per quasi un miliardo di euro

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, invece, sono stati effettuati 1.749 interventi, di cui 915 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. "L'azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per sei milioni e 400.405 euro - si legge nel rapporto - mentre le frodi relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 30 milioni e 92.091 euro". Nell'ambito della collaborazione con l'Autorità giudiziaria, penale e contabile, sono state eseguite 736 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 1.002 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 198 responsabili, con l'accertamento di danni erariali per 342 milioni e 585.651 euro. "Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 26 indagini che hanno portato alla denuncia di 69 responsabili e all'esecuzione di sequestri per 31 milioni 382.931 euro", segnala ancora la Guardia di Finanza, mentre in tema di appalti sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per 655 milioni e 728.397 euro. L'azione del corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la pubblica amministrazione ha portato all'arresto di otto persone, alla denuncia di 153 soggetti e al sequestro di disponibilità per 441.603 euro