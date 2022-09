Controlli interforze in Bolognina: "Continueremo, i numeri ci danno ragione" | VIDEO

Polizia di stato e locale, guardi di finanza, carabinieri, unità cinofile e personale Ausl e dell'ispettorato del lavoro, insieme per un maxi controllo dell'area

Non solo la polizia, ma anche la guardia di finanza, la polizia locale, il personale Ausl e dell'ispettorato del lavoro nel quartiere Navile per un'attività di controllo a tappeto di persone, veicoli e attività commerciali: "Continueremo a svolgerli in futuro. Importante è stato l'apporto delle unità cinofile. La rezione del quartiere è stata buona perchè i controlli hanno dato risultati positivi, i numeri ci danno ragione", ha detto il dirigente della polizia amministrativa, Vincenzo Frontera.

"Abbiamo riscontrato irregolarità su 14 esercizi commerciali controllati - ha detto ai cronisti - con diverse sanzioni", ha confermato il dirigente della sezione commerciale della polizia locale, Giuseppe Di Napoli.