Controlli anticovid intensificati nei locali. Fioccano sanzioni, 16 nella serata di ieri

Continuano quotidianamente i servizi di controllo per verificare il rispetto della normativa di sicurezza anti covid nei locali del bolognese. Intensificate le perlustrazioni sul territorio durante il periodo delle festività, come di concerto con le indicazioni delle prefetture delle varie città italiane.

Dopo le sanzioni dei giorni scorsi e lo stop all'attività imposto ad alcune discoteche, club e bar, a seguito di assembramenti e normative varie violate, nella sola serata di ieri gli uomini dell'Arma hanno fatto partire 16 multe, tra la Bolognina e Corticella. E i servizi - allerta l'Arma - proseguiranno incessantemente durante le festività natalizie.

Mancano mascherine e controlli nei locali, fioccano multe tra Bolognina e Corticella

Nello specifico, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato una sessantina di persone. L’attività è stata eseguita da una decina di militari, supportati dalle Unità Cinofile della Polizia Municipale di Bologna. Sono stati sanzionati 13 clienti che non indossavano la mascherina e 3 titolari per omissioni nei controlli previsti dalla normativa specifica per i locali pubblici.