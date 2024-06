Controlli a tappeto in Montagnola: trovata anche una katana | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Controlli straordinari delle forze dell’ordine di Bologna in zona Montagnola. Dopo gli ultimi gravi fatti di cronaca, come lo stupro ai danni di una donna di 25 anni e l’omicidio di un ragazzo di 21 anni, la questura ha predisposto nel pomeriggio di ieri un controllo a tappeto delle zone ritenute più a rischio del centro di Bologna. Impegnato sul campo il personale della divisione anticrimine polizia insieme all’unità cinofila, il personale della guardia di finanza, quello dei carabinieri e quello della polizia locale nelle zone del parco della Montagnola, in piazza XX Settembre, in galleria 2 Agosto, in via Indipendenza e nelle vicinanze dell’autostazione.

In galleria 2 Agosto la polizia ha fermato un 18enne straniero. Identificato, il giovane è risultato irregolare sul territorio e in possesso di un coltello, motivo per il quale è stato denunciato.

In Montagnola la finanza ha trovato, oltre a circa dieci grammi di hashish, una katana nascosta in un anfratto. I carabinieri hanno identificato circa venticinque soggetto, alcuni dei quali con pregiudizi. La polizia locale ha trovato un etto di hashish e ha identificato due 31enni stranieri in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, motivo per il quale hanno ricevuto una sanzione amministrativa.

Nel complesso, la vasta operazione ha portato all’identificazione di un centinaio di soggetti, di cui la maggior parte stranieri. Deferito il 18enne, sanzionati i due 31enni e identificati tre soggetti su cui pendevano dei provvedimenti. Infine, sequestrati oltre cento grammi di sostanza stupefacente e una katana.