Al bar e ristorante senza green pass: sanzionati clienti e gestori

Più di 6mila euro di sanzioni per due bar del Bolognese. Uno a Castel San Pietro Terme, dove i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar perché non aveva il Green Pass e perché aveva alle dipendenze un lavoratore senza contratto di lavoro. Per lui, oltre alla sanzione complessiva di 4.900 euro, è scattata anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

L'altro a Molinella, dove è stato sanzionato il titolare di un ristorante per aver omesso di verificare la Certificazione verde a due clienti che ne erano sprovvisti, ma stavano comunque cenando all’interno del locale, in contrasto con la normativa che ne prevede il possesso. Anche nei confronti dei due clienti è scattata la sanzione prevista di 400 euro a testa.

Le sanzioni rientrano nei servizi di controllo anti Covid che i militari svolgono unitamente al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna.