Dalla festa nel parco all'isolamento violato: decine di multe nel Bolognese

Negli ultimi due giorni, i carabinieri del comando provinciale di Bologna, durante i servizi dedicati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 1.291 persone, controllato 979 veicoli e 212 pubblici esercizi.

Tra questi, 25 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa di riferimento: assenza dei dispositivi di protezione, spostamenti fuori comune e fuori orario senza le motivazioni previste e assembramenti. Come accaduto a Medicina, dove i carabinieri hanno sorpreso sette studenti, senza mascherina, in assembramento e con un impianto musicale ad altissimo volume all'interno di un parco.

Una decina di persone sono state sanzionate a Bologna dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Bologna Centro perché giravano di notte in assenza di motivazioni. Due persone sono state anche denunciate per aver violato l’isolamento fiduciario. E’ accaduto a Vergato e San Giorgio di Piano, dove un paio di studenti sono stati intercettati dai Carabinieri delle rispettive Stazioni mentre si aggiravano per strada dopo aver violato il provvedimento restrittivo che l’Autorità sanitaria aveva emesso nei loro confronti.