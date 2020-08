Stazione, Polfer rintraccia un latitante a Bologna

La Polfer di Bologna ha rintracciato un 38enne latitante durante i controlli che quotidianamente si svolgono all’interno della stazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'uomo, di origini campane al quale, proprio pochi giorni fa è stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con un provvedimento di custodia cautelare in carcere per aver commesso reati contro il patrimonio. Al momento del controllo ha cercato invano di giustificare la sua presenza in stazione ma è stato infine arrestato ed accompagnato presso il carcere di Bologna